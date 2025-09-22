scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 सितंबर 2025 मेष राशिफल: नवरात्र के पहले दिन मेष राशि वालों को वित्तीय लाभ, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Mesh Rashifal 22 September 2025, Aries Horoscope Today: सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आस्था और विश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास बल पाएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - कामकाज में मेहनत से सुधार की स्थिति बनी रहेगी. नौकरीपेशा व सेवा व्यवसायी उचित परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में सूझबूझ से जगह बनाए रखने में सफल रहेंगे. स्वयं के कार्य से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आस्था और विश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. नए लोगों से दूरी बनाए रहेंगे. पेशेवर अनुशासन रखेंगे. नियमित प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति - वित्तीय लक्ष्य संवारेंगे. जांच पड़ताल बनाए रहेंगे. कार्यक्षमता में के अनुरूप स्थिति रहेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे. अफवाह में आने से बचेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. आर्थिक योजनाओं में सक्रिय होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष: परिवार में सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा 
सूर्य ग्रहण से मेष राशि वालो को होगा आर्थिक लाभ, संबंध सुधरेंगे 
मेष: योजनाएं सफल होंगी, व्यापार में लाभ होगा 
पेशेवर सहज बने रहेंगे, विविध कार्य गति लेंगे 
मेष: आज उधार लेन देन से बचें, मन में नेगेटिव विचार ना पालें 

प्रेम मैत्री- आपसी रिश्तों को सामंजस्य आगे बढ़ाएं. नए लोगों से दूरी बनी रहेगी. मित्रों के साथ वक्त बिताने का भाव बना रहेगा. वचन पालन पर बल दें. विवेक और विनम्रता बनाए रखें. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. स्पष्टता बनाए रखें. बड़प्पन से काम लेंगे. करीबियों के साथ सूचनाएं बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बनाए रखें. प्रबंधन अपनाएंगे. रोग इत्यादि से संबंधित विषयों में सजग रहें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 8 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थों का वितरण करें. निरंतरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement