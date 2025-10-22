scorecardresearch
 

आज 22 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: गोवर्धन पूजा पर मेष राशि वाले व्यापार में रहेंगे उत्साहित, लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 22 October 2025, Aries Horoscope Today: पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साझा संभावनाएं बल पाएंगी. कामकाज में गति आएगी. टीम वर्क में अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे.

मेष - साझा गतिविधियों व उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साझा संभावनाएं बल पाएंगी. कामकाज में गति आएगी. टीम वर्क में अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बना रहेगा. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. घर परिवार में सकारात्मकता बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में लाभ बेहतर बना रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता और सहकार बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- कामकाज में जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. मित्र व वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. तेजी के अवसर बढ़त पर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखकर स्थिति रहेगी. परिवार में करीबियों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सुख के पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. जल्द भरोसे में न आएं. सहकारिता की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

