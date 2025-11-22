आज 22 नवंबर 2025 मेष राशिफल: परिवार से नजदीकी बढ़ेगी, संबंधों में मिठास रहेगी

मेष - शाम से समय अधिक सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सहज रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. घर से निकलने से पहले तैयारी पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता के लिए समय लें. लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे. लोगों का विश्वास जीतें. सहयोग की भावना रखें. धैर्य से कार्य करें. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहें. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. सफलता सामान्य रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. रुटीन पर फोकस रखें. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ें. शोध विषयों से जुड़ेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास बनाए रखेंगे. लापरवाही न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष को संतुलित बनाए रखेंगे. बजट से चलें. लेनदेन में सावधान रहें. निर्देशों पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. अनुशासन बनाए रखने पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. व्यवहार में बड़प्पन और आदरभाव बनाए रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. करीबियों का साथ सहयोग रहेगा. लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा. परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. साथियों का विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य पर जोर होगा. खानपान सात्विक बना रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 6 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

