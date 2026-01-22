आज 22 जनवरी 2026 मेष राशिफल: गुरुवार के दिन मेष राशि वाले हासिल करेंगे विभिन्न उपलब्धियां, करें ये खास उपाय

मेष - व्यवसायिक प्रयासों में प्रभावशाली बनें रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशील रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. पेशेवर संबंध बल पाएंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चा में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. तय रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. उन्नति एवं विस्तार पर जोर देंगे. पूंजीगत मामलों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधने में सफल होंगे. आवश्यक योजनाओं में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आर्थिक मामलों में स्पष्टता रहेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बनाए रहें.

