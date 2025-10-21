scorecardresearch
 

आज 21 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: प्रयास फलेंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 21 October 2025, Aries Horoscope Today: नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. साझा क्षेत्रों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सहकार का भाव रखेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे.

aries horoscope
मेष - घर की साज सज्जा और खुशियों को बढ़ाने में आगे रहेंगे. जीवन में शुभता का संचार बढ़ेगा. लाभ और प्रभाव दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. चर्चा में शामिल रहें. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. साझा क्षेत्रों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सहकार का भाव रखेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.  उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्योंं में तेजी से काम लेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. लाभफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. योजनाओं को गति प्रदान करें. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में सकारात्मक रहेंगे.


धन संपत्ति- औद्योगिक पक्ष संवार पर रहेगा. निजी मामलों को बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. लाभ संवारेंगे. प्रयास फलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन में बेहतर बने रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सुख सौख्य रहेगा. निजी जीवन में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी.


स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन को बल मिलेगा. सात्विकता रखें. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. प्रसिद्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : रेड
आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. टीम भावना रखें.

