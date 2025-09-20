आज 20 सितंबर 2025 मेष राशिफल: पेशेवर सहज बने रहेंगे, विविध कार्य गति लेंगे

मेष - मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय साझा करने के अवसर बनेंगे. प्रियजन सहयोगी बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ एवं प्रभाव बढा रहेगा. बौद्धिक प्रयासों से सफलता पाएंगे. कामकाजी स्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे. जोखिम के कार्योंं से जुडेंगे. परिचितों में परस्पर सहयोग की भावना पर जोर देगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले समर्थन पाएंगे. लक्ष्य पूरे करने की कोशिश होगी. पेशेवर सहज बने रहेंगे. विविध कार्य गति लेंगे. करियर व्यापार में उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाएं गति लेंगी. वित्तीय प्रयासों में भरोसा बनेगा. नियमों का पालन करेंगे. प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आवश्यक कार्योंं में सूझबूझ रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रसंग सुखकर बने रहेंगे. निजी संबंधों में आनंदमय वातावरण रहेगा. रिश्तों में सहजता से सफलता पाएंगे. मित्रता में मजबूती आएगी. प्रिय से भेंट के मौके बनेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. साथी सहकर्मी सहयोगी होंगे. व्यक्तिगत संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञा अनुपालन बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उत्साह बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.

