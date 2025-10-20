आज 20 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: दिवाली पर आज मेष राशि वालों को होगा धन लाभ, सेवाकार्यों को देंगे गति

मेष - स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. स्वच्छता और साज सज्जा के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कामकाजी अवसर भुनाने की सोच रहेगी. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. व्यापार सामान्य रहेगा. लगन व परिश्रम पर जोर बनाए रखेंगे. साथियों का समर्थन बना रहेगा. सेवाकार्यों को गति देंगे. कला कौशल संवारेंगे. अन्य के प्रति सावधानी बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- प्रलोभन में नहीं आएंगे. सूझबूझ और परिश्रम से उचित परिणाम पाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. निरंतरता और अनुशासन बनाए रखेंगे. लोन प्रकरण हल होंगे. उधार लेनदेन में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सहज भाव से रिश्तों को संवारने और संवाद बढ़ाने पर ध्यान देंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. परिजन विश्वास बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खानपान पर बल दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. श्रमशील बने रहें.

---- समाप्त ----