scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले साख सम्मान के प्रति सजग होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 19 September 2025, Aries Horoscope Today: नए लोगों से मेलजोल में सहज बने रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में उचित अवसर बढ़ेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - श्रेष्ठ प्रयासों को गति देने में आगे होंगे. प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. उचित अवसर भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने में करीबी सहयोग देंगे. कार्यगति व प्रबंधन बेहतर होंगे. नए लोगों से मेलजोल में सहज बने रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में उचित अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाने पर जोर होगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. साख सम्मान के प्रति सजग होंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष: परिवार में सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा 
मेष राशि वालों का व्यक्तित्व पर फोकस रहेगा, बड़प्पन बनाए रखेंगे 
Surya Grahan 2025
सिंह राशि को लाभ देगा सूर्य ग्रहण, 21 सितंबर से जीवन में आएंगे अच्छे बदलाव 
मेष राशि वाले सौदेबाजी से रहें सावधान, अनजान लोगों से रहें दूर 
पेशेवर यात्रा संभव है,उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे 

प्रेम मैत्री- मित्रों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग से वातावरण को आनंदमय बनाएंगे. प्रियजनों से भेंट होंगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. रिश्ते सहज होंगे. आसपास अनुकूलन बढ़ेगा. स्वजनों से सहजता बढ़ेगी. लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. आपसी जरूरतों को समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीखने सिखाने पर फोकस होंगी. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. व्यवस्थागत अनुसरण बढ़ाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सीख सलाह बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement