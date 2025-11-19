आज 19 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष वालों के करियर, प्रेम और स्वास्थ्य में रहने वाले हैं ये मौके, जानें क्या कहते हैं सितारे

मेष– महत्वपूर्ण सौदे-समझौते से जुड़ी चर्चाएं गति लेंगी. साझा प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. उद्योग और व्यापार के विषय सकारात्मक बने रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. स्थायित्व बल पाएगा. भूमि और भवन के मामले बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. नेतृत्व बल पाएगा. टीम भावना बनाए रखें. सबको जोड़ने में सफल होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रूटीन बनाए रखेंगे.

नौकरी और व्यवसाय– टीम वर्क पर जोर बना रहेगा. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. योजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में प्रभावी होंगे. आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. पेशेवरता पर बल बनाए रखेंगे.

धन-संपत्ति– करियर और व्यवसाय के मामले संवार पर रहेंगे. स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. भूमि और भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

प्रेम और मैत्री– घर-परिवार में अनुकूलता बढ़ेगी. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. भेंटवार्ता में संकोच दूर होगा. निजी जीवन सुखकारी रहेगा. तालमेल में वृद्धि होगी. करीबी सहयोग करेंगे. प्रखरता से बात रखेंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रिय से भेंट होगी. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और मनोबल– सहजता से कार्य करेंगे. खानपान में भव्यता रहेगी. मनोबल ऊंचा होगा. स्थिरता पर जोर देंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9.

शुभ रंग: अंजीर समान.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान दें. वचन पालन रखें.

