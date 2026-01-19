आज 19 जनवरी 2026 मेष राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, आशंकाओं से मुक्त रहेंगे

मेष - समकक्षों की मदद से कामकाज संवार पर बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयास बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार बना रहेगा. पैतृक मामले व प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर कारोबार के मामले साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उद्योग कार्यों में गति आएगी. समता संतुलन रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. साख संवार पाएगी. लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मतभेद दूर करें. चर्चा संवाद असरदार रहेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मदद का भाव रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

