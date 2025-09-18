scorecardresearch
 

आज 18 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का व्यक्तित्व पर फोकस रहेगा, बड़प्पन बनाए रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 18 September 2025, Aries Horoscope Today: वाणिज्यक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं. लाभ प्रतिशत संवारेंगे. भवन वाहन एवं अन्य भौतिक वस्तुओं की खरीदी में रुचि दिखाएंगे. विविध पारिवारिक प्रयास गति लेंगे.

मेष - प्रबंधकीय गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहने की कोशिश रखें. घरेलु मामलों में पहल व दिखावे से बचें. अनुकूलता का प्रतिशत मिश्रित रहेगा. जिम्मेदारों का साथ सानिध्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में उतावली न करें. पारिवारिक कार्यों में संवेदनशीलता दिखाएं. भावावेश में नहीं आएं. करियर व्यापार में अपेक्षित सफल होंगे. अड़चनों में कमी आएगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. मितभाषी बने रहें. आशंकाओं में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ाएंगे. प्रदर्शन में सुधार होगा. वाणिज्यक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं. लाभ प्रतिशत संवारेंगे.

धन संपत्ति- भवन वाहन एवं अन्य भौतिक वस्तुओं की खरीदी में रुचि दिखाएंगे. विविध पारिवारिक प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामले सामान्य बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल व जिद से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद को टालने का प्रयास रखें. व्यक्तिगत उपलब्धियां पर जोर देंगे. व्यक्तित्व पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. क्रोध व अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----
