आज 18 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: धनतेरस पर मेष राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, सभी का जीतेंगे भरोसा

Aaj ka Mesh Rashifal 18 October 2025, Aries Horoscope Today: सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे.

मेष - परिचितों व शुभचिंतकों के साथ वक्त बीतेगा. बड़ों के निर्देशों का पालन व आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी बढ़ेंगे. करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मनभेद व मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय लक्ष्यों को पाने में तेजी दिखाएंगे. कार्य व्यापार में गति आएगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन रखेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह और पराक्रम से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लेनदेन में आगे रहेंगे. सहकारी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. सफलता प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. संबंधों को बल मिलेगा. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद को बढ़ाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल रखेंगे.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग की भावना रखें.

TOPICS:

