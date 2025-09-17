scorecardresearch
 

आज 17 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सौदेबाजी से रहें सावधान, अनजान लोगों से रहें दूर

Aaj ka Mesh Rashifal 17 September 2025, Aries Horoscope Today: स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. परिवार के मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. बहस विवाद में तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. भौतिक वस्तुओं व सुविधाओं में रुचि दिखाएंगे.

मेष - घरेलु गतिविधियों को प्राथमिकता में रखेंगे. व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देंगे. कामकाजी प्रबंधन में सहजता रहेगी. धैर्य धर्म से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. परिवार के मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. बहस विवाद में तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. भौतिक वस्तुओं व सुविधाओं में रुचि दिखाएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. सजगता से आगे बढें. बड़प्पन से काम लें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी कार्यों में जिद में न आएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियां पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- भौतिक सुविधाओं पर फोकस रहेगा. व्यावसायिक विषयों की सूची बनाकर उन्हें पूरा करेंगे. सौदेबाजी में जल्दी न करें. अनुबंधों में प्रलोभन से बचें. स्मार्टनेस रखेंगे. सोचकर बात रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से समन्वय बनाए रखें. भावावेश में न आएं. परिजनों से नजदीकी बढ़ाएं. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. प्रिय की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन बेहतर बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. जांच नियमित कराएं. अपनों से भेंट होगी. निजी प्रदर्शन सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. समझ बढ़ाएं.

