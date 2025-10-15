scorecardresearch
 

आज 15 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: बुधवार के दिन मेष राशि वाले कामकाज में सुधार, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 15 October 2025, Aries Horoscope Today: वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. निजी संबंधों का सम्मान करें.

मेष - अपनों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. जीवनशैली को संवारने पर फोकस बना रहेगा. निजी विषयों में गंभीर रहेंगे. बड़ों की बात ध्यान पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ी रहेगी. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. निजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में वांछित परिणाम बनेंगे. करीबियों से जरूरी बात कहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में प्रबंधकीय विषयों को गति देंगे. सकारात्मकता प्रयासों पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में सफलता पाएंगे. वाणिज्य लेनदेन में सुधार बना रहेगा. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुएं व सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन से काम लें.

प्रेम मैत्री- सुख के पलों को स्वजनों से साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में धैर्य बनाकर रखेंगे. भावावेश में नहीं आएं. संवेदनशीलता बनाए रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी न दिखाएं. निजता पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल सहज रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. अहंकार के भाव से बचें.

