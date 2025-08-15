scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा, उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 15 August 2025, Aries Horoscope Today: रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे.

मेष- विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. बड़ों व जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में शुभता बढ़ी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अनुकूल बनेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. पहल पराक्रम और प्रबंधन से लक्ष्य साधेंगे. योजनाएं समय पर पूरा करने की कोशिश होगी. आर्थिकी मजबूत होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखद सकारात्मक बना रहेगा. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबियों में आपसी विश्वास पनपेगा. शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध विषय गति लेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5 6 और 9

शुभ रंग: चुनरी लाल

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
