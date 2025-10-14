आज 14 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: सुविधाओं पर जोर रहेगा, कामकाजी लाभ अपेक्षित बना रहेगा

मेष - परिवार के लोगों से सामंजस्य बनाए रखें. जल्दबाजी अथवा भावुकता में आकर निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. आशंकाएं व दबाव बढ़़ सकता है. भावनात्मक पक्ष संवेदनशील बना रहेगा. करियर व्यापार में योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करें. जरूरी जानकारी साझा न करें. विविध गतिविधियां में सजगता व व्यवस्था बनाए रखें. वाणिज्यिक कार्योंं में पहल बनी रहेगी. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- अधिकारियों का समर्थन रहेगा. भवन वाहन एवं अन्य भौतिक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. पेशेवरों से सकारात्मक संवाद बनाए रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. कामकाजी लाभ अपेक्षित बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से संबंधों में सहजता बनाए रखें. परिजनों से सुलह सलाह बढ़ाएं. घर परिवार में समय देंगे. संबंधियों की खुशी का ख्याल रहेगा. अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. निजी यात्राएं कर सकते हैं. घरेलु मामलो में सक्रियता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. सबका आदर सम्मान रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. आवेश में न आएं.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विवेक विनम्रता बनाए रहें.

