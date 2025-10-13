scorecardresearch
 

आज 13 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: भाईचारा बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 13 October 2025, Aries Horoscope Today: बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास बनेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

aries horoscope
मेष - सामाजिक प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. विविध कार्यों को तेजी पर जोर रहेगा. चर्चा संवाद में सफल होंगे. सुलह व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास बनेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय - विभिन्न कार्योंं में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. आवश्यक कार्योंं से जुडेंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति प्रभावशाली रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. साझा विषयों में रुचि दिखाएंगे. जिम्मेदारी लेने का भाव रहेगा. लोगों के भरोसे पर खरे उतरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. अपनों के प्रति सहयोग रखेगे. रक्त संबंधियों से संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. मन की बात रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान संवरेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

---- समाप्त ----
