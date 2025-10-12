आज 12 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: जिम्मेदारों से भेंट होगी, आलस्य का त्याग करें

मेष - संपर्क बेहतर बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिणामों के प्रति आशावादी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इच्छित उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. संकोच का भाव दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी माहौल संवार पर रहेगा. विभिन्न विषयां के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. यात्रा संभव है. परंपरागत कार्यों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. सहजता सामंजस्य संवारेंगे. बड़प्पन बना रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. तेजी से फैसले लेंगे. करीबी सहयोगी होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में उत्साह दिखाएंगे. कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. निजी संबंधों पर जोर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में प्रभावशाली रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. कार्यशैली में सक्रियता बनी रहेगी.



शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

