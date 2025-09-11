आज 11 सितंबर 2025 मेष राशिफल: शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी, नए मामलों में रुचि बढ़ाएंगे

मेष- नए ढंग से आसपास को देखने और समझने कोशिश बढ़ाएंगे. रचनात्मकता पर जोर रहेगा. परिवार एवं संस्कार पर बल बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. सुख सौख्य रहेगा. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली बने रहेंगे. करियर में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. आधुनिक कार्यों पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. नवीन मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. लंबित कार्य गति लेंगे. सहजता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा. स्नेह एवं सहयोग भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में संवाद संचार बेहतर बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बनाए रखें.

---- समाप्त ----