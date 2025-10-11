आज 11 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: लक्ष्यों को प्राथमिकता में रखेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनी होगी

मेष - घर का वातावरण सुखद और मंगलमय बना रहेगा. कुल परिवार के लोगों से समता सामन्जस्यता का भाव रखेंगे. वाणी व्यवहार संवार पाएगा. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. वचन बनाए रखेगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सगे संबंधियों का सहयोग रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. स्वंजनों संग स्मरणीय वक्त बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में इच्छित स्थिति रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साह और विश्वास बढ़ेगा. पैतृक एवं पारिवारिक कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. संबंधों का लाभ मिलेगा. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. संपत्ति में वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. बचत कार्यों में रुचि लेंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि बनी होगी.

प्रेम मैत्री- अतिथि का सम्मान रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. निजी मामले पक्ष में बने रहेंगे. स्वागत सत्कार में हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार संवार पाएगा. रचनात्मकता बढ़ेगी. कलाकौशल को बढ़ावा देंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

---- समाप्त ----