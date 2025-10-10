scorecardresearch
 

आज 10 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: करवा चौथ पर आपके कारोबार में वृद्धि होगी, बचत पर जोर रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 10 October 2025, Aries Horoscope Today: वाणिज्यिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक मामले बल पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. लाभ बेहतर होगा.

मेष- कुल परिवार में संस्कार और परंपराओं को बढ़ावा देंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. भव्यता के प्रयास बल पाएंगे. व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करेगा. हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे.
 
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उम्दा स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. इच्छित वस्तुओं की प्राप्त हो सकती है. पेशेवरों से संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. कारोबार में वृद्धि होगी. वरिष्ठों से भेंट होगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक मामले बल पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. लाभ बेहतर होगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. मूल्यवान वस्तुएं भेंट में मिल सकती हैं. परिवार से करीबी रहेगी. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रहेंगे. व्यतित्व पर ध्यान देंगे. वांछित प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक :  1 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. संकल्प रखें.

