आज 9 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: गुरुवार के दिन मेष राशि वाले सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, करें ये खास उपाय

Aaj ka Mesh Rashifal 9 October 2025, Aries Horoscope Today: दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे.

मेष - नए ढंग से कार्य करने और कार्य व्यापार को आधुनिक बनाने पर फोकस होगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रयोगों में विश्वास बढ़ेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में उम्दा स्थिति बनेगी. करियर कारोबार के अपेक्षित लक्ष्य बनेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. चहुंओर सक्रियता लाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे.

धन संपत्ति- नव कार्यों को गति देंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. साहस बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- आपसी संवाद में सहजता व मधुरता बनी रहेगी. रिश्तों में शुभता बढे़गी. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रखेंगे. सरलता बढ़ाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.

