scorecardresearch
 

Feedback

आज 8 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सबको लेकर बढ़ेंगे आगे, इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 8 October 2025, Aries Horoscope Today: रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर नजरिया बना रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. लक्ष्य साधने में सभी सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.योजनाएं गति लेंगी. नवीन प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आसपास शुभता का संचार बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. सहयोग सहकार से काम लेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. विविध कार्यों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ में उछाल बना रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी. लाभ और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. इच्छित उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्क रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वाले सोच-समझकर करें खर्चे, दिखावे में नहीं आएं 
मेष: धन लाभ के रास्ते बनेंगे, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा 
अपने खर्चों को कंट्रोल करें, कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी 
शरद पूर्णिमा पर आज मेष राशि वाले आर्थिक विषयों में दिखाएंगे धैर्य, कार्यविस्तार की सोच रहेगी 
अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, जीवनसाथी की सलाह से फैसले करें 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से मन की बात कह पाएंगे. मित्र संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आदर सत्कार की भावना बनाए रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बल पाएगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement