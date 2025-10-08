आज 8 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सबको लेकर बढ़ेंगे आगे, इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी

मेष - हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर नजरिया बना रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. लक्ष्य साधने में सभी सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.योजनाएं गति लेंगी. नवीन प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आसपास शुभता का संचार बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. सहयोग सहकार से काम लेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. विविध कार्यों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ में उछाल बना रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी. लाभ और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. इच्छित उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्क रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से मन की बात कह पाएंगे. मित्र संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आदर सत्कार की भावना बनाए रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बल पाएगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

