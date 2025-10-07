scorecardresearch
 

आज 7 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सोच-समझकर करें खर्चे, दिखावे में नहीं आएं

Aaj ka Mesh Rashifal 7 October 2025, Aries Horoscope Today: न्यायिक मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है.

aries horoscope

मेष - लोगों से वाणी व्यवहार में सावधानी बनाए रखें. रिश्तों के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ाएं. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. कामकाजी संबंधों का ध्यान रखें. विभिन्न प्रयासों में सुधार बनाए रखें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. करियर में निरंतरता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- धोखेबाजों व धूर्तों भ्रम में न आएं. विदेश के मामलों को बेहतर बनाए रखें. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. नीति नियम के अनुसार कार्य करें.

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता बजट पर दबाव बढ़ाएगी. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करने की कोशिश होगी. बड़ों की सलाह पर ध्यान दें. आर्थिक लेनदेन में धैर्य दिखाएं. वित्तीय लाभ पूर्ववत् रहेगा.

प्रेम मैत्री- विपक्षियों की सक्रियता के प्रति सावधानी बनाए रहें. विवेक विनम्रता पर जोर दें. करीबियों का सम्मान करें. संबंध साधारण बने रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ें. मित्रगण सहयोगी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता लाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. दिखावे में नहीं आएं. चर्चा में सजग रहें. बड़ी सोच रखें. धैर्य से काम लें.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी  हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

