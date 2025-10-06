आज 6 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: शरद पूर्णिमा पर आज मेष राशि वाले आर्थिक विषयों में दिखाएंगे धैर्य, कार्यविस्तार की सोच रहेगी

मेष - बजट की समझ बनाए रखने का समय है. रिश्तेदारों व संबंधियों पर दिखावे में खर्च करने से बचें. कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें. जिद में न आएं. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. आवश्यक कार्यों में नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. सामान्य कार्यव्यापार बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ व सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बाहरी नए लोगों पर भरोसा नहीं करें.

धन संपत्ति- लेनदेन में ढिलाई से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में पेपरवर्क से समझौता न करें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. विभिन्न विषयों में निरंतरता रखेंगे. कार्यविस्तार की सोच रहेगी.

प्रेम मैत्री- चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. वादविवाद में नहीं पड़ेंगे. विविध संबंध सामान्य रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ेगा. मन के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे. धैर्य रखें. करीबियों का सम्मान करेंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल से जुड़े कार्यों पर फोकस बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. खानपान सात्विक रखें. भेंटवार्ता में सजग बने रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. विनम्र बनें.

---- समाप्त ----