आज 6 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज भाग्यशाली दिन, मिलेगी सफलता और साख में होगी वृद्धि

मेष – श्रेष्ठ जनों से भेंट के अवसर बनेंगे. विवेकपूर्ण व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. घर-परिवार में सुख-सौख्य रहेगा. नवाचार के साथ परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अच्छे गेस्ट और होस्ट रहेंगे. कुल-परिवार का साथ पाएंगे. हर्ष और आनंद बढ़ेगा. साख-सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का स्वागत-सत्कार करें.

नौकरी-व्यवसाय: लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी. करियर और कारोबार बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे. परंपरागत व्यवसाय गति लेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे.

धन-संपत्ति: वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति आएगी. संग्रह-संरक्षण में रुचि होगी. बैंकिंग कार्यों पर ध्यान देंगे. धन-धान्य में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम-मैत्री: स्वजनों से भेंट-मुलाकात होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. सपरिवार उत्सव-आयोजन में शामिल होंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सबका आदर-सम्मान रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. सरप्राइज करेंगे. करीबियों संग समय बीतेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान विष्णुजी और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल एवं पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. घर की साज-संवार बढ़ाएं.

