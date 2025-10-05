आज 5 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: प्रबंधन पक्ष में रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे

मेष - आर्थिक लाभ में उछाल बना रहेगा. प्रबंधकीय परिणाम पक्ष में बनेंगे.मित्रों से संवाद सहकार बढ़ा रहेगा. सभी मामलों में सकारात्मकता सेउत्साहित रहेंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थनपाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे.व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे.कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्योंं में रुचि बढाएंगे. कीमती भेंट मिलना संभव है. आर्थिक मामले संवार पर होंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में तेजी लाएंगे. प्रबंधन पक्ष में रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.ं

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी मामले सहजता से संवार पाएंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते में मजबूती पाएंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 6 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. तेजी रखें.

