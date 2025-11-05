आज 5 नवंबर 2025 मेष राशिफल: प्रेम व सामंजस्य में होगी वृद्धि, शुभ अंक होंगे ये

मेष - शुभता का संचार बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. नवीन कार्यां में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक गतिविधियां में तेजी लाएंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. अवसर बनेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य करे़ंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यापार पर जोर होगा. लंबित मामलों में गति आएगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. पद प्रतिष्ठा और नवाचार पर जोर रखेंगे. विनय विवेक से कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति- आय में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास प्रभावपूर्ण रहेंगे. सुखद सूचना मिलेगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. संपर्क संवाद बढ़ेगा. श्रेष्ठजनां से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- ख्घर परिवार का साथ सहयोग बढ़ेगा. आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. रिश्ते घनिष्ठ होंगे. साझा प्रयास बढ़ेंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान बनाए रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. संकोच हटेगा. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. फोकस रखेंगे. मनोबल संवार पाएगा. धैर्य दिखाएंगे.

शुभ अंक : 5 7 और 9

Advertisement

शुभ रंग : अख्ररोट समान

आज का उपाय : भगवान विनायक श्रीगण्ेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. वचन निभाएं. साज संवार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----