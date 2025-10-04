scorecardresearch
 

आज 4 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: करियर पर फोकस बनाए रखेंगे, नेतृत्व क्षमता संवरेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 4 October 2025, Aries Horoscope Today: नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

मेष -  आर्थिक लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का प्रतिशत संवारने का प्रयास रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. हर ओर इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ का पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित न छोड़ें. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. रुका धन प्राप्त होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावशाली होगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. कार्योंं में गति रखेंगे.
शुभ अंक : 5 8 और 9  
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जीत पर फोकस रखें.

