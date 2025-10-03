scorecardresearch
 

आज 3 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को उच्च उपलब्धियां प्राप्त होंगी, अपनों का सहयोग पाएंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 3 October 2025, Aries Horoscope Today: योग्यता प्रदर्शन में आगे होंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. सहकार व सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

मेष - व्यवस्था को बेहतर बनाने में रुचि लेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में गति आएगी. पैतृक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विविध विषय अपेक्षित तेजी में बने रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे होंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. सहकार व सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. वार्ताएं पक्ष में रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- शासन से जुड़े लोग सहयोगी होगे. पेशेवर कार्य अनुकूल बनेंगे. औद्यागिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों को बल मिलेगा. उच्च उपलब्धियां प्राप्त होंगी. जिम्मेदारों व अधिकारियों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. सम्मान ब़ढे़गा.

प्रेम मैत्री- अपनों में प्रेम स्नेह बना रहेगा. मन की बात को करीबियों से कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखकर रहेंगे. शुभद सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिष्ठा बढ़ेगी. निर्णय में सहज रहेंगे. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि रहेगी. आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. ध्यान साधना बढ़ाएं.

