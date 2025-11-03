scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 मेष राशिफल: श्रमशीलता बनाए रहेंगे, वादविवाद से बचें

Aaj ka Mesh Rashifal 3 November 2025, Aries Horoscope Today: दूर देश के मामलों गति आएगी. विपक्ष से सतर्क रहें. उधार से बचेंगे. समय पर कार्य पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. बड़बोलेपन से बचें.

मेष - जरूरी कार्योंं में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. अपनों के लिए त्याग व सहयोग बनाए रहें. रिश्तों को मजबूत बनाएं. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. दान धर्म में आगे रहेंगे. निवेश में रुचि लेंगे. न्यायिक विषयों को मजबूती मिलेगी. दूर देश के मामलों गति आएगी. विपक्ष से सतर्क रहें. उधार से बचेंगे. समय पर कार्य पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. बड़बोलेपन से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में धैर्य बनाए रखें. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह मानें. नौकरीपेशा तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. कारोबार मिलाजुला रहेगा. वाणिज्यिक मामले संतुलित रहेंगे.

धन संपत्ति- बजट के अनुसार आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. स्थितियां साधारण रहेंगी. सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. वादविवाद से बचें.

प्रेम मैत्री- विरोधी वर्ग सक्रियता दिखा सकता है. भावनात्मक मामलों में उतावली न करें. अपनों को भेंट देंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. सजगता सहकारिता बनाए रखेंगे. रिश्ते मधुर रखेंगे. जिम्मेदार बनेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. विनम्रता विश्वास बढ़ाएं. प्रतिक्रिया से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह में आने से बचें. लोभ प्रलोभन से सावधान रहें. अनुशासन रखें. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा रहन-सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9
शुभ रंग : रेड रोज
आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. नियम पालन बनाए रखें.

