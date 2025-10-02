scorecardresearch
 

आज 2 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: दशहरे पर आज मेष राशि वाले कारोबारी वार्ता में रहेंगे प्रभावशाली, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 2 October 2025, Aries Horoscope Today: शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढ़ेगा. आर्थिक उपलब्धियां संवरेंगी.

मेष - अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. कार्येक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढ़ेगा. आर्थिक उपलब्धियां संवरेंगी. प्रशासन के विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. सौदेबाजी में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबके साथ सहयोग से काम संवरेगा. सहकार में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं व व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में मदद पाएंगे. बजट व अर्थप्रबंधन पर ध्यान देंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. पैतृक विषयों पर जोर बना रहेगा. जीत का सिलसिला बढ़ेगा. कला कौशल बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बातें सहजता से कहने में सफल होंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. जनहित का भाव रहेगा. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ मिलेगा. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. सहयोग रखें

---- समाप्त ----
