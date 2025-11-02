आज 2 नवंबर 2025 मेष राशिफल: कार्यगति बढ़ाएं, चर्चाओं में समय दें

मेष - आर्थिक लाभ और खर्च में दोनों में वृद्धि बनी रहेगी. जरूरी कार्य दोपहर तक पूरे करें. परिस्थिति के अनुरूप कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र और मधुर रहेगा. व्यापार व्यवसाय के लिए मध्यम दिन है. आय की तुलना में खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. रिश्तेदार सहयोगी होंगे. कामकाजी मामलों में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. दूर देश के कार्य सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बजट बनाकर कार्य करें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. मामले लंबित रखने से बचें. सहजता से कार्यगति बढ़ाएं. चर्चाओं में समय दें.

धन संपत्ति- विभिन्न क्षेत्रों में रुटीन प्रदर्शन रहेगा. वित्तीय विषयों में मध्यम स्थिति होगी. जोखिम लेने के भाव से बचें. विदेश से संबंधित योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. आवश्यक सूचना मिल सकती है. संबंधों में विनम्रता बनाए रखेंगे. रिश्ते निभाने का प्रयास रहेगा. आपसी विश्वास को मजबूती दे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन रखें. बड़प्पन से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी और व्यवहार में फर्क रखने वाले लोगों से दूर रहें. असहज चर्चा से बचें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. स्वास्थ्य गत सावधानी बरतें. उत्साह मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री-मेवे का प्रसाद बांटें. व्यवहार विनम्र रखें.

