आज 1 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा

मेष - समय सुधार संवार को बनाए रखने वाला है. श्रेष्ठ कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में नवांरभ के अवसर बनेंगे.आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. सत्ता से नजदीकी व सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा. विवेक व बड़प्पन सेकाम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे. साख सम्मान व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे.अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियताबनाए रहेंगे. धन धान्य के कार्य प्रभावशाली रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी. प्रेम स्नेह के मामलों में संपर्क संवाद में बनाए रखेंगे. भेंट चर्चाओं में समय देंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. घर में अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार पर ध्यान देंगे. सुख में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----