आज 1 नवंबर 2025 मेष राशिफल: देवउठनी एकादशी पर आज मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों में उपलब्धियां करेंगे हासिल, करें ये खास उपाय

मेष - आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में मददगार समय है. सत्ता एवं प्रशासन का सहयोग बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. करियर कारोबार से जुड़े जन अच्छा करेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता बढ़ेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वचन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सफल रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. फोकस रखेंगे. तेजी लाएंगे. पेशेवरों का सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. जोखिम उठाने की सोच रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बढेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय फैसले सकारात्मक रहेंगे. हितलाभ पर फोकस रहेगा. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. तटस्थता बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद सहज रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. मन के रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. मित्रपक्ष मजबूत रहेगा. परस्पर आदर विश्वास बढ़ेगा. सबका ख्याल रखेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में समय देंगे. फोकस बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें.

