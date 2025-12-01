scorecardresearch
 
आज 1 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, व्यर्थ का दिखावा न करें

Aaj ka Mesh Rashifal 1 December 2025, Aries Horoscope Today: व्यर्थ का दिखावा न करें. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी.

मेष - महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें. वैदेशिक कार्यों को व्यस्थित करने पर जोर बना रहेगा. विभिन्न कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं.यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में सूझबूझ बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय - बजट व खर्च बढ़ा रहेगा. निवेश में सक्रियता दिखाएंगे. नीति नियमों का पालन करें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. व्यर्थ चर्चा संवाद से दूर रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ औसत रहेगा. सौदे व अनुबंध में स्पष्ट रहें. कार्यव्यवस्था पर जोर दें. पेपरवर्क की अनदेखी से बचें. आर्थिक सजगता बनाए रहें. लेनदेन पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. अवसर पर पक्ष रखने का प्रयास करें. भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों से मतभेद उभर सकते हैं. बेहतर होगा. चर्चा में जल्दबाजी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- विपक्ष के लोग हलचल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. बड़प्पन की सोच रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग :  रेड रोज

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. रुटीन बनाए रखें.
 

