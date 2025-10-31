Kumbh Tarot Rashifal 31 October 2025: कुंभ राशि वाले आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आर्थिक कार्यों में पाएंगे तगड़ा लाभ

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Hanged Man

इस समय आप अपने मन को आध्यात्मिकता से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. मन में भौतिकवादी वस्तुओं के प्रति उठा हुआ विरक्ति भाव आपको आध्यात्मिक की तरफ ले जा सकता हैं. कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है. जो किसी न किसी रूप से अध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं. जीवन में कुछ परिवर्तन आते हुए नजर आ रहे हैं. इस समय आपको अपने परिवार की भलाई के लिए कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है. जो की काफी महत्वपूर्ण हो. ऐसी स्थिति में उसने को लेने से पूर्व सभी परिस्थितियों का अच्छे से अवलोकन कर लेना चाहिए. आपको इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. कि आपका निर्णय अच्छा हो या बुरा. यदि एक बार अपने कदम आगे बढ़ा दिए. तो आप उस जगह से अपने कदम पीछे नहीं कर पाएंगे. कुछ समस्याएं आपको जी रूप तरह से सामने दिखाई दे रही हैं. सच में वैसा रूप है ही नहीं. हो सकता है की समस्या काफी गंभीर दिख रही हो और वास्तव में साधारण स्थिति की हो सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: तबीयत खराब होने की स्थिति में कोई ईर्ष्यावश सबको गलत औषधि. सेवन करने के लिए दे सकता हैं. जिससे आपकी तबीयत काफी बिगड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावना प्रबल है. इस लाभ से मिली धनराशि का उपयोग एक बड़े चार पहिया वाहन खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं. वास्तव में वही लोग आपका सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं. उनकी ईर्ष्या के चलते आप खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं.

---- समाप्त ----