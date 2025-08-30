scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 30 August 2025: कुंभ राशि वालों को धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते है, इन चीजों का करें परहेज

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 30 August 2025: कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते है. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती हैं. जिससे आगे चलकर आपको फायदा हो सकता हैं. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं.

कुंभ (Aquarius):-

Cards :- Queen of wands

अपने आस पास के लोगों की बातों को सुनकर अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया न दे. आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार से कुछ लोग ईर्ष्या रख सकते है. आपकी छवि लोगों में खराब करने का प्रयास कर सकते है. करीबी लोगों ओर आस पास के वातावरण से सजग रहिए. बिना सच्चाई जाने किसी पर कोई गलत आरोप न लगाए. ये आपकी छवि को धूमिल कर सकता है. नए व्यवसाय में कुछ परेशानी महसूस कर सकते है. किसी महिला मित्र या परिवार की किसी महिला की मदद से इस परेशानी से निजात मिल सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होने की उम्मीद कर सकते है. मनचाही नौकरी की प्राप्ति भी संभव है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात मित्रता में परिवर्तित हो सकती है. कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते है. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती हैं. जिससे आगे चलकर आपको फायदा हो सकता हैं. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं.

स्वास्थ्य : श्वास संबंधी किसी परेशानी के चलते खानपान का परहेज करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: कुछ नए लाभदायक अवसर धन कमाने के प्राप्त हो सकते है. खोई हुईं कोई वस्तु मिल सकते है.

रिश्ते : किसी की ईर्ष्या ने आपके प्रेम संबंध में गलतफहमी पैदा कर दी है. आगे बढ़कर प्रिय को समझने का प्रयास कर सकते है.

 

