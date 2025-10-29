scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 29 October 2025: कुंभ राशि वाले प्राप्त किए हुए धन से खरीदेंगे नया वाहन, नकारात्मक विचारों से रहें दूर

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025:  नौकरी में स्थानांतरण की बात अपने उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं. आपको विश्वास है कि वह आपकी बात अवश्य मानेंगे.  इस समय अपनी मानसिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Eight of cups 

अतीत की यादों से बाहर निकाल कर अपने वर्तमान को संभालने का प्रयास करें.  जो बीत गया वह कभी भी वापस नहीं आएगा.  कोई ऐसी याद जो आपके दिमाग में बार-बार उभर आती है. उस याद से प्राप्त सबक का अपने वर्तमान जीवन में उपयोग किया जा सकता हैं. आप अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं. हो सकता हैं, कि आपका अपने जीवनसाथी से अलगाव भी हो गया हो.  ऐसी स्थिति में अपने जीवन को पुन: शुरू करने का प्रयास करें.  किसी नई जगह पर जाकर जीवन की नई शुरुआत आपके लिए सकारात्मक रूप से अच्छे परिणाम लेकर आएगी. इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है.  इस धन का उपयोग आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं.  नौकरी में स्थानांतरण की बात अपने उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं. आपको विश्वास है कि वह आपकी बात अवश्य मानेंगे.  इस समय अपनी मानसिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए.  सोच में नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें. किसी भी ऐसी गलती का दोहराव ना करें जिससे आपको काफी नुकसान पहुंच सकता हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने खान-पान का ख्याल रखें. समय पर खाना और विश्राम आपकी सेहत को अच्छा बनाए रखेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी 
मकर राशि वाले किसी भी कार्य में दिखाएं बेईमानी, वरना भविष्य़ में होगा नुकसान 
धनु राशि वालों के रिश्तों में होगा सुधार, प्राप्त करेंगे मनचाहा जीवनसाथी 
वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि 
तुला राशि वालों की परियोजना में होगा बड़ा बदलाव, दुविधा का करना पड़ेगा सामना 

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. इस पैसे का उपयोग अपने लिए नए वाहन खरीदने में कर सकते हैं. 

रिश्ते: यदि कोई रिश्ता आपसे दूर जाने का प्रयास कर रहा हैं.  तो उससे बातचीत कीजिए.  इसके बाद भी वह नहीं माने.  तो उसे जाने दीजिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement