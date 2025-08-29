scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 29 August 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, ठीक रहेगी सेहत

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: रुके हुए कार्यों में तेजी आती नजर आएगी. नौकरी में चल रही समस्याएं किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. चारों तरफ से जीवन में सुख समृद्धि आती नजर आ रही हैं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards :- The World

सपने देखना और उन्हें पूरा करना आगे बढ़ने को प्रेरित करता है. सिर्फ सपने देखते रहने से सपने पूरे नहीं होते है. सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और हिम्मत की जरूरत पड़ती है. जीवन में आ रहा बदलाव पूरे जीवन को बदलकर रख सकता हैं. किसी नए प्रेम सम्बन्ध की शुरुआत भी होने की उम्मीद बन रही हैं. रुके हुए कार्यों में तेजी आती नजर आएगी. नौकरी में चल रही समस्याएं किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. चारों तरफ से जीवन में सुख समृद्धि आती नजर आ रही हैं. जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भरपूर कर सकता है.  सगे संबंधियों के साथ किसी बड़े वाद विवाद के खत्म होने की संभावना बन रही है. परिजनों के साथ किसी बड़े धार्मिक आयोजन की योजना बना सकते हैं . आपकी कार्य कुशलता और व्यवहार सभी को प्रभावित करता है.  उच्च अधिकारियों द्वारा  कार्य की सराहना आपको प्रेरणा देती है.  विदेश से किसी विवाह प्रस्ताव के आने की संभावना बन सकती हैं. विदेश में नौकरी या शिक्षा या व्यवसाय शुरू करने के सपने के साकार होने की उम्मीद बनती नजर आ सकती हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो चला है. सिर में किसी तरह की चोट लगने की संभावना बन सकती है.  वाहन चलते समय अपने सिर का बचाव अवश्य करें. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
तुला वालों का जीवन रहेगा प्रभावशाली, वस्तु का करें सावधानी से प्रयोग 
कन्या राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, हो सकता है आर्थिक नुकसान 

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है .  धन के नए स्रोत खुल सकते हैं.  कुछ अच्छे अवसर भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं . 

रिश्ते : प्रिय के साथ विवाह की इच्छा पूर्ण होने जा रही है. परिजनों के साथ चल रही अनबन को समाप्त कर संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement