Kumbh Tarot Rashifal 28 November 2025: खर्चों पर नियंत्रण रखेंगें, चुनौतियों का सामना करेंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of pentacles

व्यवसाय में आर्थिक संकट आ सकता है. बिना सोचे समझे पैसों का निवेश न करें. आमदनी से अधिक खर्च आर्थिक संकट में डाल सकता है. विचारों में नकारात्मकता ना आने दे. जीवनसाथी का स्वास्थ काफी बिगड़ सकता है. गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्याल रखें. इस समय यात्राएं करना स्थगित करें किसी बड़े धन निवेश में पैसा ना लगाएं. किसी की गलत बात का समर्थन न करें. सच का साथ देने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति का हिस्सा ना बने. अपने कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. किसी कार्य में किसी कार्य में आ रही रुकावट का डटकर सामना करें. चुनौतियों से घबराकर अपने कदम पीछे ना हटाए. किसी के आगमन से दिनचर्या प्रभावित हो सकती है.

और पढ़ें

अतीत से आया कोई व्यक्ति वैवाहिक जीवन में गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है. सामने वाले के प्रयासों को सफल न होने दे. अपने अतीत की बातें जीवनसाथी के साथ साझा कर सकते हैं. आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाने का प्रयास करें. जरूर से ज्यादा दूसरों की आर्थिक मदद आपके धन के स्रोत को खाली कर सकती है. मतलब से बने रिश्तों से दूर रहे. कार्य क्षेत्र में आया नया व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है. गलत जगह पर उम्मीदें पालना निराश कर सकती है.इस समय आर्थिक फैसलों में सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है.

स्वास्थ्य: किसी बड़ी बीमारी से राहत मिल सकती है.अत्यधिक दवाओं का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसलों में सोच समझ कर निर्णय लें.अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: परिवार के साथ दूरी हो सकती है भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें.



---- समाप्त ----