Kumbh Tarot Rashifal 27 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानिए कैसा रहेगा दिन

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Moon

इस समय मन में इतनी नकारात्मकता आ रही हैं. कि सभी परिस्थितियों में खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से अपनी इस स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं. किसी मित्र ने आपके साथ कार्य करने की साझेदारी का वादा करके किसी और के साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. जीवनसाथी की तलाश कर सकते हैं. आप किसी के प्रेम के झांसे में आकर आर्थिक नुकसान कर सकते हैं. जिसके कारण आपको काफी उधार लेना पड़ सकता हैं. इस समय आप अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखें. किसी के भी उकसाने पर अपना आपा न खोए. कार्य क्षेत्र में किसी उच्च अधिकारी की सिफारिश पर आपको किसी नई परियोजना का हिस्सा बनाया जा सकता हैं. इस बात से कुछ सहयोगी काफी ईर्ष्या कर सकते हैं. जिसके चलते वो आपके बारे में अनाप शनाप बातें कर सकते हैं. जिससे आपका मन आहत हो सकता हैं. लोगों की बातों को अपने दिल पर न लें. इससे आपके विचारों में नकारात्मकता बढ़ जाएगी.

स्वास्थ्य: किसी कीड़े के काटने से पांव में काफी दर्द हो सकता हैं. ऐसी स्थिति में घरेलू उपचार की जगह किसी चिकित्सक को दिखा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:परिवार में किसी के विवाह के लिए काफी खर्चा हो सकता हैं. व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकता हैं. इससे मन व्यथित हो रहा हैं.

