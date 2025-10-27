scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 27 October 2025: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धैर्य-धर्म से कार्य करेंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: कार्य क्षेत्र में यदि आप अपने कार्यों को लेकर निष्ठावान और लग्नशील है. तो आपकी हर प्रतिकूल परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी. आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती हैं.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- strength
कार्य क्षेत्र में आई किसी महिला अधिकारी को कम आंकना आपके लिए मुसीबत बन सकता हैं. आपकी पुरानी सोच आपके कार्यों में बढ़ाएं उत्पन्न कर सकती है. किसी महिला से अपने कार्य के लिए आदेश लेना आप अपनी शान के खिलाफ समझते आए हैं. ऐसी स्थिति में आप सामने वाली वाले अधिकारी का उचित सम्मान नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते आपका स्थानांतरण किसी अन्यत्र स्थान पर या विभाग में करने की सूचना आपको मिल सकती है. इस समय परिस्थितियों आपके प्रतिकूल हो सकती हैं.

कार्य क्षेत्र में यदि आप अपने कार्यों को लेकर निष्ठावान और लग्नशील है. तो आपकी हर प्रतिकूल परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी. आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती हैं. अत्यधिक प्रतिकूल समय में कैसे आप परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं. यह आपकी काबिलियत है. आपके धैर्य और संयमपूर्ण व्यवहार की सभी लोग प्रशंसा करते आए हैं. जिसके चलते कार्य में आ रही बाधाओं के कारण आप विचारों को विचलित नहीं होने देते हैं. और ना ही विचारों में नकारात्मकता लेकर आते हैं. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से लगातार चली आ रही यात्राओं के कारण नियमित दिनचर्या और खानपान प्रभावित हो सकता है. जिस कारण आप अपने स्वास्थ्य में बदलाव होता पाएंगे. 

लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून रहेगा, दृढ़ता और विश्वास के साथ अग्रसर होंगे 

आर्थिक स्थिति: माता से किसी विशेष अवसर पर स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति होने से मन प्रसन्न हो जाएगा. 

रिश्ते: अपने भाई बहनों के साथ किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं. जहां पर काफी रोमांचक गतिविधियां कर सकेंगे. 

---- समाप्त ----
