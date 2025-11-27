Kumbh Tarot Rashifal 27 November 2025: नई नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है, नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Magician

इस समय किसी ऐसी स्थिति में उलझ सकते हैं. जहां रोमांच और संदेह दोनों की स्थिति बनी हुई हो. इस समय दूसरे पर विश्वास करते समय थोड़े सावधान रहें. अति आत्मविश्वास से धोखा हो सकता है. किसी पर विश्वास करते समय उसके बारे में आवश्यक जानकारी अवश्य प्राप्त करें. कुछ सकारात्मक बदलाव जीवन में आ सकते हैं रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बनी हुई है कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं किसी व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही विवाह में परिवर्तित हो सकती है अपने मित्रों के साथ भ्रमण की योजना बनाएंगे यदि आपके द्वारा कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करें गलत बात का समर्थन न करें.

अनैतिक कार्यों में लिप्त अपने करीबी व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं. नए वाहन की खरीद की योजना बनाएंगे. परिजनों के साथ धार्मिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. भाग्य के भरोसे बैठकर कार्यों में विलंब ना करें समय पर किए गए कार्य आपके मान सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं. हो सकता हैं कि कार्य क्षेत्र में कोई आरोप लगा सकता है. अपनी बेगुनाही का सबूत उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करेंगे. समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं.

अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है. नई नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है. नए लोगों से मेलजोल बढ़ सकता है. लंबे समय से ग्रस्त बीमारी से राहत मिल सकती है. परिवार में आपके विवाह को लेकर तैयारियां हो सकती हैं.

