Kumbh Tarot Rashifal 26 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: किसी नई संपत्ति को खरीदने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता हैं,कि आप जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा पर जाएं. यह समय जीवन का भरपूर आनंद लेने का है.

aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ten of cups

खुला आसमान और उसके नीचे हंसते मुस्कुराते आप अपने परिवार के साथ,आपका यह मधुर स्वप्न जल्द ही पूरे होने की संभावना बन रही है. कार्य क्षेत्र में मिली सफलता ने आपको काफी आर्थिक लाभ पहुंचाया है. किसी नई परियोजना के शुरू होने में अभी थोड़ा सा विलंब हो सकता है. जिसके चलते आप परिजनों के साथ किसी अच्छे स्थान पर आनंदमय समय बिताने के लिए जा सकते हैं. इस समय आप जो भी महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयास करेंगे. वह जल्द ही पूरी हो जाएगी. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद बनी हुई है. परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. आने वाला मेहमान अपने साथ इस परिवार का भाग्योदय लेकर आएगा. किसी नई संपत्ति को खरीदने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता हैं,कि आप जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा पर जाएं. यह समय जीवन का भरपूर आनंद लेने का है.

स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल रही है. इस बीमारी के चलते एक लंबे समय से परेशानी उठाते आए हैं अब जाकर इस राहत की उम्मीद बन रही है.

आर्थिक स्थिति: खुले हाथों से पैसा खर्च करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति इस समय यह कह रही है. किसी बड़े घर को खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है.

रिश्ते: परिवार के साथ वक्त बिताना आपके रिश्तों को और मजबूती दे सकता है. सभी लोग इस समय का भरपूर लाभ उठाएंगे.

