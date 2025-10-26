scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 26 October 2025: आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है, पैतृक संपत्ति के योग बनते दिख रहे हैं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: यदि समय परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर तनाव है. तो उसको दूसरों के सामने उजागर करने का प्रयास न करें. सामने वालों को इस बात की हंसी उड़ाने का मौका ना दे. 

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Ten of pentacles 
सांसारिक जीवन से मोह उठता हुआ महसूस कर रहे हैं. ऐसा अनुभव हो रहा हैं,कि सभी चीजों से दूर जाकर खुद को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले चले. हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है. यह बात आप भी जानते हैं. आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको ऐसा करने नहीं दे सकती हैं. पिता की तरफ से पैतृक संपत्ति और पुश्तैनी व्यवसाय मिल सकता है. इस समय ये व्यवसाय खत्म होने की कगार पर हो सकता है. इस व्यवसाय का अवलोकन कर इसे पुन: शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं.

इसके लिए घर के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे. आप जानते हैं कि इस व्यवसाय ने आपके परिवार को समृद्धि और सम्मान दिलाया है. अतः इस व्यवसाय को आगे बढ़ना आपके लिए गौरव की बात हो सकती हैं. अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू कर इस व्यवसाय के साथ मिलने की योजना पर कार्य कर सकते हैं. जिससे कि व्यवसाय को ऊपर उठाने में आपके सहयोग मिल सकेगा.

परिवार में किसी के विवाह की तैयारी शुरू हो रहे हैं. सभी मेहमान, रिश्तेदार और करीबी लोग जल्द ही इस विवाह के लिए आने वाले हैं. इस बात को सोचकर परिवार के सभी लोग उत्साहित और ऊर्जावान नजर आ सकते हैं. यदि समय परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर तनाव है. तो उसको दूसरों के सामने उजागर करने का प्रयास न करें. सामने वालों को इस बात की हंसी उड़ाने का मौका ना दे. 

स्वास्थ्य: अपने वजन को अनियंत्रित स्थिति में पहुंचने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं. उचित भोजन और नियमित व्यायाम से आप वजन को नियंत्रित कर सकेंगे. 

आर्थिक स्थिति: परिवार की तरफ से संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मिलने से आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है. 

रिश्ते: परिवार के सदस्यों के बीच कोई बाहरी व्यक्ति गलतफहमी उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है. इस समय बाहरी लोगों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब ना करें.

---- समाप्त ----
