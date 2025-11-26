Kumbh Tarot Rashifal 26 November 2025: कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो सकते हैं रोजगार के नए अवसर, अपना मनोबल रखें ऊंचा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Star

भाग्योदय के अवसर नजर आ रहे हैं. समय पर निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करने के प्रयास करें. कार्य में सफलता प्राप्ति मान सम्मान को बढ़ा सकती है. नए लोगों के साथ संपर्क आगे चलकर व्यवसाय में साझेदारी के अवसर दे सकता है . रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शेयर बाजार में धन लगाने के प्रयास इस समय नुकसान दे सकते हैं. रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें. यदि किसी कार्य में दुविधा महसूस कर रहे है. तो तो अनुभव के आधार पर निर्णय लें. नए वाहन खरीदी की योजना बन सकती है. हो सकता है, कि किसी मित्र के विवाह में आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मिलकर परेशान हो जाएं. समस्या के चलते कार्य प्रभावित हो सकते हैं. अपने मनोबल को ऊंचा रखें. सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो अपने कदम पीछे ना हटाए. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बन सकते हैं. किसी से बदला लेने की भावना रखकर कोई कार्य न करें. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं. अचानक से कहीं से उपहार या पुरस्कार स्वरूप एक बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है. इस धनराशि का उपयोग समाज सेवा के कार्य में कर सकते हैं. नए मकान के खरीदने को लेकर जीवनसाथी से विचार विमर्श कर सकते हैं.

---- समाप्त ----