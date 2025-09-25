Kumbh Tarot Rashifal 25 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानिए कैसा रहेगा दिन

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Moon

कुछ लोगों की चालाकियां आपकी पदोन्नति को रोक सकती है किसी नए व्यक्ति के आगमन से कार्य क्षेत्र के वातावरण मैं काफी बदलाव आ सकता है. कुछ नए अवसर जल्द ही कार्य क्षेत्र में आते नजर आ रहे है. यह समय सजगता से इन अवसरों को प्राप्त करने का है. यदि आप सजग नहीं रहेंगे. तो इन अवसरों को कोई और आपके हाथ से छीन सकता हैं. वे लोग जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते आए हैं. आपको नीचा दिखाने के लिए आपके खिलाफ कुछ अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैला सकते हैं. इनसे बचने के लिए अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कीजिए. दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहिए. आपको अपने आगे के भविष्य की योजनाओं को ज्यादा लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए. प्रिय के अतीत से अचानक आए व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच काफी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकते हैं. सामने वाले की मंशा को समझने का प्रयास करें. और उसी के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया दें.

स्वास्थ्य: किसी कार्य को करते समय अचानक से हृदय गति के काफी तेज होने से चिकित्सक ने कुछ समय गहन निरीक्षण में रहने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के भी साथ लेनदेन न करें. यदि बहुत जरूरी हो, तो बिना लिखा पढ़ी के पैसा उधार न दें.

रिश्ते: ऐसे लोग जो हमेशा आपसे अपने लिए उम्मीद रखते हैं. उनकी अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं.

---- समाप्त ----