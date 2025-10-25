scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 25 October 2025: कागजात पर हस्ताक्षर ना करें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: इस बात के चलते आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है.प्रिय से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं. आपका व्यवसाय में लगा हुआ पैसा अटक सकता है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Knight of pentacles 
प्रिय के साथ विवाह के प्रस्ताव को उसके परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. आप दोनों की आर्थिक स्थिति में अंतर होने के कारण सामने वालों ने अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया है. इस बात के चलते आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है.प्रिय से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं. आपका व्यवसाय में लगा हुआ पैसा अटक सकता है. इस समय इस पैसे को पाने के लिए खींच तान करने की जगह आप थोड़ा धैर्य रखें हुए हैं. आपको विश्वास है कि कुछ समय पश्चात यह पैसा धीरे-धीरे आपको वापस मिल जाएगा.

आपके विचारों में बढ़ती नकारात्मकता  आपको गुस्सैल बना सकती है.किसी कार्य की विफलता ने आपके सोच को पूरी तरह से निराश कर दिया हैं. जिसके चलते आप लोगों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं.अपने किसी अधिकारी से बहस होने की संभावना बन रही है. अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखने का प्रयत्न कीजिए. अन्यथा आपकी स्थिति कार्य क्षेत्र में बिगड़ सकती हैं.हो सकता हैं,कि सामने वाला आपको उकसाने का प्रयास करें. किंतु आपको शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करना ही होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता के चलते भूख नहीं लग रही है.इस समय आपको अवसाद की स्थिति में जाने से बचना चाहिए 

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन के मामलों में यदि कोई आपसे किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने की बात कहता है.तो पहले उन कागजातों को पढ़ें.और फिर उसमें दी गई विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें.

रिश्ते: परिवार के साथ अपने संबंधों में बिगड़ाव महसूस कर सकते हैं. जीवन साथी के बढ़ते हुए कलह के कारण परिजन आपसे दूर हो सकते हैं.

