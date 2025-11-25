Kumbh Tarot Rashifal 25 November 2025: किसी को पैसा उधार न दें, वापस मिलने की संभावना कम है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Eight of swords

इस समय आपके आसपास की परिस्थितियों में इतनी अधिक नकारात्मकता बनी हुई हैं. कि आप समझ नहीं पा रहे हैं. कि इस संकट से बाहर कैसे निकाला जाए. ऐसी स्थिति में आप खुद को शक्तिहीन और भ्रमित महसूस कर सकते है. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों ने आपके कार्यों में इतनी अधिक बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं. कि उनसे बाहर निकल पाना अभी आपके लिए संभव नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति में आप अपने किसी करीबी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं.

सामने वाले की अनुभवी सलाह आपको परिस्थितियों से बाहर आने के मार्ग सुझा सकती है. इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी अपने अपने विचारों में नकारात्मकता नहीं आने दी है. जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं. इस वक्त आपको साहसपूर्ण सत्य का मुकाबला करने के लिए किसी की अच्छी सलाह की जरूरत पड़ सकती हैं. आपको स्वयं के आपको स्वयं को इस घेरे से बाहर निकालने तथा अपनी काबिलियत को सबके सामने रखने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते काफी थकान महसूस कर सकते हैं. कुछ समय विश्राम करने के बाद अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को भी उधार ना दें. हो सकता हैं, कि सामने वाले की मंशा इस उधार को वापस करने की नहीं हो.

रिश्ते: अपने जीवन साथी की गर्भावस्था में उसका विशेष ख्याल रख रहे हैं. यह समय आप दोनों के बीच के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएगा.

